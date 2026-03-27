Ordine: "Leao ha un animo fragile, preso di mira a destra come a sinistra, può solo trovare rifugio in questi giorni di pausa"

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Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Franco Ordine si è così espresso su Leao: "Riflettori puntati sul caso Leao. Il portoghese che ha un animo fragile, preso di mira a destra come a sinistra, può solo trovare rifugio in questi giorni di pausa per nazionali e ricaricare le batterie di un motore che da troppo tempo è spento. Al solito Cassano si è aggiunto adesso Di Canio ma è nella storia dei calciatori di un certo livello incontrare feroci critici. Il precedente Gianni Brera contro Gianni Rivera è lì a fare scuola. Il punto vero però resta un altro e ha a che fare con la salute di Rafa. Si è già fermato a febbraio quando ci fu il salto del calendario per l’inaugurazione di Milano-Cortina ma non mi pare sia risultato efficace. Adesso lo hanno lasciato a riposo ancora una volta, con la cortese collaborazione del Portogallo. Per Napoli deve presentarsi al meglio se vuole recuperare quel credito cui ha diritto per sé e per il suo futuro. Ha scritto di recente in un post: “Il tempo è la risposta”. Il tempo sta per scadere però".

SI PASSA AL TRIDENTE?

Questa settimana il campionato farà spazio alla Nazionale, impegnata questa sera nella gara da dentro o fuori contro l'Irlanda del Nord per accedere alla finale dello spareggio Mondiale. Massimiliano Allegri, a Milanello, sta lavorando a gruppo ridotto in vista di quella che, probabilmente, sarà la sfida spartiacque dell'intero campionato, la gara contro il Napoli del lunedì di Pasquetta. Una gara per capire chi sarà, fino all'ultima curva del campionato, l'anti Inter. La domanda, adesso, è una: con quale modulo giocherà Allegri? La gara contro il Torino ha dimostrato che i rossoneri sanno comportarsi molto bene anche con il 4-3-3, oltre che con il 3-5-2. Ne parla questa mattina il Corriere dello Sport, che fa il punto proprio sul cambio di modulo a gara in corso di Allegri contro i granata. Un cambio di modulo spesso invocato dai tifosi e che ha fatto vedere i propri punti di forza. Gli esterni, da Pulisic a Leao fino a Saelemaekers, hanno più possibilità di puntare l'uomo in campo aperto. Una disposizione tattica che, a seconda delle varie letture della gara, può offrire soluzioni tecnico-tattiche diverse. La domanda, in queste due settimane di sosta, sarà la seguente: Allegri riproporrà subito il 4-3-3 dall'inizio già a Napoli considerando i tanti benefici che ha portato contro il Torino? Il 3-5-2 ha comunque portato tantissimi punti in una stagione positiva, da capire se Allegri vorrà rischiare nella partita più importante del campionato oppure se riproporrà quel 3-5-3 che ha portato benefici nella stagione. Sicuramente questo schieramento tattico dà al tecnico livornese nuove opportunità a gara in corso, con alcune pedine che potranno beneficiare di questa disposizione. Sarà anche un modo per non rimanere bloccato in un modulo preciso, con Allegri che può permettersi nuovi accorgimenti tattici con i propri esterni, spesso sacrificati, che potrebbero avere un ruolo di primo piano. Contro il Napoli sarà il bivio della stagione: sarà 3-5-2 o 4-3-3 per Max Allegri?