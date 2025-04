Erano 9 anni che il Milan non vinceva un derby con tre gol di scarto. E da 3 che non subiva reti

Siamo ancora vivi, siamo in finale di Coppa Italia! 3-0 senza appello all'Inter, nel quinto derby stagionale dal quale usciamo con 3 vittorie, 2 pareggi e un titolo vinto. Soffriamo nel primo tempo e con grande cinismo troviamo il gol grazie a Luka Jovic. Prova sontuosa del serbo, che a inizio ripresa segna un gol da rapace dell'area di rigore, alla Pippo Inzaghi. E sotto gli occhi di Filippo Inzaghi, che vede svanire definitivamente il Triplete. A chiudere l'opera Tijjani Reijnders al termine di una splendida azione corale.

Da quanto tempo il Milan non vinceva con tre gol di scarto?

L'ultimo successo così rotondo per i rossoneri risale al 31 gennaio 2016, in campionato e con Sinisa Mihajlovic allenatore. Di Alex, Carlos Bacca e M'Baye Niang le tre reti. Sul risultato di 1-0 al 70' Mauro Icardi falliva un calcio di rigore.

Da quanto tempo il Milan non manteneva la porta inviolata nel derby?

Dopo 12 partite consecutive in cui l'Inter ha trovato almeno un gol, stavolta la porta del Milan è rimasta inviolata. L'ultima volta proprio in Coppa Italia, semifinale d'andata del 2022 in una partita terminata 0-0.

Aggiorniamo le statistiche sul derby

Confronto numero 228 fra le due squadre col bilancio in favore dell'Inter: 85 vittorie dei nerazzurri contro le 74 del Milan. 69 i pareggi. In questa stagione i rossoneri sono rimasti imbattuti in tutte e cinque le stracittadine, trovando tre vittorie e due pareggi. Tra Conceiçao e Inzaghi il bilancio ora è in favore del portoghese con due vittorie a una, più tre pareggi.