Eriksen: "Sto bene. Non vedo perché non posso tornare a giocare ai livelli di prima"

Christian Eriksen, ex giocatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni della BBC. Il danese, ora al Brentford, ha detto: “Il primo sentimento che provo dopo quello che mi è successo è di gratitudine verso le persone intorno a me, ai compagni di squadra, ai medici in campo, ai paramedici, all'ospedale, per aver fatto e controllato tutto perfettamente. Mi ritengo molto fortunato, sono felice e senza di loro non sarei ancora qui. Ho avuto sfortuna ma in un posto fortunato, perché le persone che erano attorno a me hanno agito velocemente”.

Sul ritorno in campo, sulle questioni tecniche e di gioco, Eriksen ha detto: “Non cambierò il mio stile di gioco, mi sento me stesso e non vedo ragioni per le quali non dovrei tornare allo stesso livello. Mi è stato assicurato continuamente che tutto è a posto e non ho davvero nessun sentimento di paura a riguardo. Sarà speciale poter tornare in campo e giocare di nuovo una partita, 7-8 mesi da quel che è successo. Sarà fantastico”.