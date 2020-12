Esame Parma per il Milan (orfano di Ibra e Kjaer): Pioli svela il segreto

Come fa il Milan a non abbassare mai la guardia nonostante il filotto di vittorie? Il segreto lo ha spiegato Stefano Pioli: “La forza del nostro lavoro è analizzare le vittorie come se fossero delle sconfitte”. Dunque si vince sul campo ma in allenamento l’attenzione va agli aspetti da migliorare, così tutti i giocatori trovano stimoli nuovi per scendere in campo nel match successivo e fare meglio della gara precedente. “Andiamo sempre a cercare tutti gli aspetti dove possiamo migliorare, solo così possiamo perfezionarci o almeno consolidare questo livello”, ha raccontato Pioli. Il Parma stasera proverà a guastare la festa della capolista, e il tecnico nativo proprio di Parma ha invitato i suoi ragazzi a non distrarsi: “Dobbiamo pensare una tappa alla volta, pensiamo al Parma e poi al prossimo avversario Loro sono una buona squadra, hanno qualità soprattutto in attacco. Per caratteristiche ci potranno mettere in difficoltà, ci vorranno lucidità e attenzione”.

Il Milan sarà ancora una volta orfano di Zlatan Ibrahimovic che non ha ancora recuperato dalla lesione al bicipite femorale. Sarà la terza partita di campionato saltata dallo svedese: “Ibrahimovic e Kjaer stanno procedendo molto bene nel recupero. La loro voglia è quella di tornare prima possibile e vorrebbero tornare già con il Genoa. Come allenatore e con lo staff vogliamo procedere con cautela e valutiamo gli sviluppi giorno per giorno. Di certo stanno recuperando bene da infortuni muscolari". L’obiettivo, dunque, è rivedere i due veterani del Milan mercoledì contro il Genoa, altrimenti domenica prossima a Sassuolo, nel penultimo match del 2020. I rossoneri stanno bene fisicamente e mentalmente e cercheranno di consolidare stasera il primato in classifica, in attesa degli scontri diretti delle prossime giornate.