Espulsione Tomori, Sabatini: "E' assurdo che il VAR non possa intervenire su un giallo che equivale ad un rosso"

vedi letture

Ai microfoni di Pressing, Sandro Sabatini ha parlato così del momento del Milan: "Al momento dico la Juventus perchè guardo la classfica e i bianconeri sono avanti. Se devo fare un discorso in prospettiva devo essere sincero: a me il secondo tempo del Milan ad Empoli, con 4 punte, ha impressionato anche per il sogno che può aver suscitato nei tifosi milanisti. Nella storia vengono in mentre l'Inter di Eto'o o la Juve di Mandzukic, ecco se diventasse il Milan di Pulisic, cioè di un attaccante che fa anche il gregario, poi con la potenza di Joao Felix che mi sta sorprendendo, non me l'aspettavo subito così frizzante, la concretezza di Gimenez e poi Leao... Un quartetto così, secondo me, in Italia non ce l'ha nessuno".

Sull'espulsione di Tomori a Empoli: "Il grande errore è che questo è un secondo giallo, ma è come se fosse un rosso. L'assurdità è che il VAR non può intervenire su un cartellino giallo che di fatto equivale ad un rosso. Questa è una clamorosa assurdità. Il VAR per me dovrebbe intervenire anche sui corner, perchè se poi arriva il gol è un errore come un altro".