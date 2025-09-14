Eterno Modric: il centrocampista più anziano a segnare in Serie A

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:45News
di Francesco Finulli

Eterno Luka Modric. Riporta OptaPaolo su X: "40 - Luka Modric (40 anni e 5 giorni) è il centrocampista con l’età più elevata a segnare un gol nella storia della Serie A , superando il record stabilito da Nils Liedholm, sempre con la maglia rossonera (38 anni e 169 giorni il 26 marzo 1961 contro l’Inter). Maturo".