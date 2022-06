Eterno Zlatan, la compilation degli 8 gol di Ibra in campionato

I canali ufficiali del Milan hanno reso un'altra volta omaggio a Zlatan Ibrahimovic, postando sui social un video che mette uno dietro l'altro gli otto gol segnati dal fuoriclasse svedese nel campionato vinto dal Milan. Il club scrive: "Eterno Zlatan, gustiamoci tutti i suoi gol in campionato". Dalla rete con la Lazio alle punizioni con Roma e Genoa, fino all'ultimo timbro a Venezia.

