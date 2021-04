Euro 2020, i tifosi presenti all'Olimpico saranno scelti tramite sorteggio

Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, con ogni probabilità i 17.500 tifosi che potranno accedere all'Olimpico per assistere alle partite di Euro2020 dell’Italia come previsto ufficialmente dopo il via libera del Governo, verranno scelti tramite estrazione. Tutto questo perché l’anno scorso i biglietti venduti erano stati oltre il 90% del totale, calati poi al 70% dopo le prime 2 finestre utili per chiedere il rimborso. La terza finestra per essere rimborsati invece, si chiuderà il prossimo 22 aprile, e solo allora sapremo quanti biglietti venduti saranno ancora in circolazione. Dopo quella verifica, l’UEFA stessa scriverà ai possessori del ticket. In ogni caso, allo stadio potranno accedere solo persone vaccinate, o che hanno già avuto il Covid, o che presenteranno un tampone negativo effettuato a ridosso del match. Nella mail che sarà inviata, verrà sottolineata la conferma del proprio posto che avverrà tramite il temutissimo sorteggio.