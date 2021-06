Euro 2020, Olanda-Ucraina 3-2: Shevchenko sconfitto all'esordio

È terminata pochi minuti fa la partita fra Olanda e Ucraina valida per il gruppo C di Euro 2020. Gli Orange hanno vinto il match per 3-2 dopo essersi portati in vantaggio per 2-0 ad inizio secondo tempo con i gol di Wijnaldum e Weghorst. Gli uomini di Shevchenko poi, in 4 minuti hanno pareggiato l’incontro con le reti, prima di Yarmolenko e poi di Yaremchuk. Il definitivo 3-2 per la squadra allenata da Frank De Boer, è stato segnato da Dumfries a 5 minuti dalla fine. Dumfries, laterale del PSV, in passato era stato accostato anche al Milan.