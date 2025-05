Euro U17, l'Italia di Comotto perde in semifinale ai rigori

Grande amarezza per l'Italia U17 del CT Massimiliano Favo che ha perso la semifinale dell'Europeo di categoria che si sta giocando in questi giorni in Albania. Gli Azzurrini sono stati sconfitti nella maniera più crudele possibili, nella lotteria dei rigori e dopo essere stati in vantaggio per due volte nel corso dei 90 minuti. Dopo i tempi regolamentari il risultato era di 2-2: di Inacio e Baralla i gol italiani, mentre per i lusitani ci sono state le reti di Manuel e Soares.

Il centrocampista rossonero Christian Comotto è entrato in campo al minuto 83 e ha giocato gli ultimi minuti del secondo tempo più tutti i supplementari. Purtroppo, dal dischetto, uno dei tre errori italiani porta la firma proprio del ragazzo milanista che, nonostante questo, pone fine a una stagione di livello davvero alto e che lascia speranze più che floride per il futuro. Nell'altra semifinale la Francia ha battuto il Belgio per 3-2 e per questa ragione la finale sarà tra i transalpini e gli iberici.