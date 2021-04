Euro2020 col pubblico anche a Roma. La conferma della UEFA

La UEFA ha ricevuto oggi dalla FIGC la conferma da parte del governo italiano che le partite dell'Europeo 2020 in programma allo stadio Olimpico di Roma, si svolgeranno con il pubblico. Le autorità hanno garantirà che almeno il 25% della capacità dello stadio verrà riempito. Di conseguenza, la Uefa ritiene che Roma sia pienamente confermata come sede del torneo. I tifosi con i biglietti per le partite di Roma devono tenere presente che non saranno concesse esenzioni per eventuali restrizioni di viaggio che saranno in vigore al momento della partita per le persone che arriveranno fuori dall'Italia.