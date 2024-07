Euro24, la Spagna è Campione D'Europa: Nico Williams e Oyarzabal fanno piangere gli inglesi

La Spagna è campione D'Europa, battuta 2-1 l'Inghilterra grazie alle reti di Nico Williams e Oyarzabal, in rete Palmer per gli inglesi. Clamoroso il dato inglese di due finali di fila perse: dopo l'Italia, la Spagna, stavolta non sono serviti neanche i calci di rigore. E il dato di Harry Kane, capitano dei Tre Leoni, diventa quasi imbarazzante: zero trofei in carriera nonostante oltre 300 gol tra club e Nazionale.

Tutta la gioia per la Spagna e per Alvaro Morata, autore di una buona prestazione e pronto quindi ad alzare al cielo di Berlino la Coppa, la quarta della storia per gli spagnoli che diventano così la Nazionale con più europei vinti.