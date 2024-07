Euro24, tutto facile per l'Olanda: 3-0 alla Romania grazie a Gakpo e Malen. Ancora una volta bene Reijnders

L'Olanda vince senza problemi 3-0 contro la Romania e strappa così il pass per i quarti di finale di Euro2024. Quest'oggi all'Allianz Arena sono stati decisivi Gakpo e un super Malen, subentranto nel secondo tempo e autore di una doppietta nel finale di partita.

Ottima prova anche per il milanista Tijjani Reijnders, protagonista della solita prestazione pulita e ricca di spunti propositivi. Il centrocampista rossonero è ormai bravissimo a pulire la palla nel possesso, ma è anche in grado di trovare linee di passaggio verticali e imbucate per gli esterni olandesi. Per i ragazzi di Koeman adesso ci sarà l'attesa per scoprire chi sfidare nel prossimo turno, quindi la vincente tra Austria e Turchia.