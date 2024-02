Europa League, è di Rafael Leao il "Gol of the week"

vedi letture

Quello segnato ieri sera da Rafael Leao contro il Rennes è stato scelto come il "Gol of the week" dell'andata dei playoff di Europa League. L'attaccante del Milan ha "battuto" Angelo Preciado (Sparta Praga), Mauro Icardi (Galatasaray) e Eguinaldo (Shakhtar Donetsk). Queste le parole di Leao a Sky ieri sera dopo Milan-Rennes: "Mi mancava il gol, ma sto facendo bene anche senza segnare. Il gol è importante per la fiducia".

Ecco il post pubblicato su X dal profilo ufficiale dell'Europa League: