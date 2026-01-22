Europa League, i risultati delle sfide delle 21.00: vince la Roma
Di seguito tutti i risultati delle partite delle 21.00 in Europa League:
Braga - Nottingham Forest 1-0 Aut. Morato
Celta Vigo - Lille 2-1
1' Swedberg (C), 69' Starfelt (C), 87' Giroud (L)
Dinamo Zagabria - FCSB 4-1
7' Bakrar (D), 37' 11' Beljo (D), 42' Birligea (F), 45' Kulenovic (D)
Ferencvaros - Panathinaikos 1-1
Nizza - Go Ahead Eagles 3-1
10' Vanhoutte (N) 59' 41' Gouveia (N), 68' Stokkers (G)
Rangers - Ludogorets 1-0
33 Diomande
Roma - Stoccarda 1-0
40' Pisilli, 90 Pisilli
Salisburgo - Basilea 3-1
4' e 13' Alajbegovic (S) 35' Kratzig (S), 56' Agbonfino
Utrecht - Genk rinviata alle 21.50 per disordini (IN CORSO)
