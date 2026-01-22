Europa League, i risultati delle sfide delle 21.00: vince la Roma

Europa League, i risultati delle sfide delle 21.00: vince la RomaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:10News
di Niccolò Crespi

Di seguito tutti i risultati delle partite delle 21.00 in Europa League:

Braga - Nottingham Forest 1-0 Aut. Morato

Celta Vigo - Lille 2-1
1' Swedberg (C), 69' Starfelt (C), 87' Giroud (L)

Dinamo Zagabria - FCSB 4-1
7' Bakrar (D), 37' 11' Beljo (D), 42' Birligea (F), 45' Kulenovic (D)

Ferencvaros - Panathinaikos 1-1 

Nizza - Go Ahead Eagles 3-1 

10' Vanhoutte (N) 59' 41' Gouveia (N), 68' Stokkers (G)

Rangers - Ludogorets 1-0

33 Diomande

Roma - Stoccarda 1-0
40' Pisilli, 90 Pisilli

Salisburgo - Basilea 3-1
4' e 13' Alajbegovic (S) 35' Kratzig (S), 56' Agbonfino

Utrecht - Genk rinviata alle 21.50 per disordini (IN CORSO)