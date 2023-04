MilanNews.it

Vittoria per la Juventus, che ha superato lo Sporting Lisbona nell'incontro valido per i quarti di finale d'andata di Europa League. I bianconeri, dopo lo zero a zero maturato nel primo tempo, hanno sbloccato il parziale nella ripresa grazie alla rete di Gatti.