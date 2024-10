Europa League, le partite di oggi: trasferta insidiosa per la Lazio, la Roma cerca punti in casa

Si riporta di seguito il programma odierno di Europa League:

Europa League - Fase Campionato

18:45 Ferencvaros vs Nizza

18:45 Francoforte vs RFS

18:45 M. Tel Aviv vs Real Sociedad

18:45 Midtjylland vs Royale Union SG

18:45 PAOK vs Plzen

18:45 Qarabag vs Ajax

18:45 Roma vs Dyn. Kyiv

21:00 Anderlecht vs Ludogorets

21:00 Ath. Bilbao vs Slavia Praga

21:00 FC Porto vs Hoffenheim

21:00 Fenerbahce vs Manchester Utd

21:00 Lione vs Besiktas

21:00 Malmo FF vs Olympiakos

21:00 Rangers vs FCSB

21:00 Tottenham vs Alkmaar

21:00 Twente vs Lazio