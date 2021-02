Europa League, Leao: "Non abbiamo fatto bene nelle ultime partite, ma vogliamo reagire"

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - "Ogni partita è importante. Noi siamo il Milan e entriamo in campo per vincere. Domani vogliamo vincere e cercare di andare avanti in questa competizione": è la certezza di Rafael Leao, nella conferenza della vigilia dei sedicesimi d'andata di Europa League contro la Stella Rossa. Il Milan ha pareggiato a Belgrado per 2-2, subendo la seconda rete nei minuti di recupero e in superiorità numerica. La squadra rossonera deve centrare il passaggio del turno anche e soprattutto per archiviare le difficoltà in questo momento della stagione. "Noi non siamo meno forti per gli ultimi risultati ottenuti. Lavoriamo tanto per fare le nostre partite - assicura Leao - ed è quello che vogliamo dimostrare domani. Stiamo bene e affrontiamo le giornate a testa alta. Sappiamo che non abbiamo fatto bene nelle ultime partite ma vogliamo reagire e dimostrare cosa sappiamo fare" (ANSA).