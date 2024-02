Europa League, Milan in campo alle 21: il tabellone completo dei playoff

vedi letture

Con la giornata di oggi si aprono le danze anche in Europa League, dopo la due giorni di Champions. Il Milan sarà coinvolto da vicino nella seconda competizione europea e alle 21 giocherà la gara d'andata dei sedicesimi contro il Rennes, a San Siro. Ma questa sarà solo una delle otto partite in programma domani tra le 18.45 e le 21. Le vincenti delle sfide, con il ritorno in programma giovedì 22 febbraio, raggiungeranno le otto prime classificate dei gironi, già qualificate agli ottavi.

IL TABELLONE DEI PLAYOFF

Ore 18.45

Galatasaray (TUR) - Sparta Praga (CZE)

Shakthar Donetsk (UKR) - Olympique Marsiglia (FRA)

Feyenoord (OLA) - Roma (ITA)

Young Boys (SVI) - Sporting Lisbona (POR)

Ore 21

MILAN (ITA) - Rennes (FRA)

Braga (POR) - Qarabag (AZE)

Benfica (POR) - Tolosa (FRA)

Lens (FRA) - Friburgo (GER)

QUALIFICATE AGLI OTTAVI DI FINALE

West Ham (ING), Brighton & Hove Albion (ING), Rangers (SCO), Atalanta (ITA), Liverpool (ING), Villarreal (SPA), Slavia Praga (CZE), Bayer Leverkusen (GER)