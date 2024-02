Europa League, "Player of the week": c'è anche Loftus-Cheek tra i candidati

Sul proprio profilo Instagram, l'Europa League ha pubblicato un post con i quattro candidati per il titolo di "Player of the week" dopo che ieri sera si sono giocate le gare di andata dei playoff. Tra questi c'è anche il rossonero Ruben Loftus-Cheek che contro il Rennes è stato decisivo con una doppietta.

Gli altri candidati sono Icardi, che ha segnato il gol vittoria del Galatasaray contro lo Sparta Praga (3-2), Zoubir, autore di due reti nel successo del Qarabag 4-2 in casa del Braga, e Di Maria, il quale ha siglato una doppietta nel 2-1 del suo Benfica contro il Tolosa.