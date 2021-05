Europei U21, Italia eliminata. Il Portogallo di Dalot e Leao vince 5-3 ai supplementari

Termina ai supplementari dei quarti di finale l'Europeo U21 dell'Italia. La Nazionale di Paolo Nicolato, infatti, è stata sconfitta per 5-3 dai pari età del Portogallo dopo i tempi supplementari, nei quali, complice l'uomo in più, i lusitani di Dalot (in campo per tutta la gara) e di Leao (entrato al 90esimo) hanno segnato i due goal decisivi. Per gli azzurri in goal Tommaso Pobega, Gianluca Scamacca e Patrick Cutrone.