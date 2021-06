Europei: Uefa, sulle maglie dell'Ucraina lo slogan va coperto

(ANSA) - ROMA, 11 GIU - Durante l'Europeo sulle maglie della nazionale di calcio dell'Ucraina dovrà essere coperta la scritta 'Gloria agli eroi!', definita "politica" dalla Uefa dopo le proteste dalla federazione russa. Lo si apprende da fonti della Uefa, al termine di due giorni di trattative con la federcalcio di Kiev. La Uefa, che ieri aveva ordinato di "rimuovere" lo slogan, non ha imposto di produrre divise nuove, anche per una questione di tempi, visto che la squadra allenata dall'ex milanista Andriy Shevchenko debutterà domenica, ma un delegato prima delle partita verificherà che il motto sia coperto. Un epilogo definito "compromesso vittorioso" in un post su Facebook dal presidente federale ucraino, Andrii Pavelko, secondo cui la Uefa, alla luce della decisione con cui la federcalcio questa mattina ha approvato lo status di slogan ufficiale per 'Gloria agli eroi!', "ha chiesto tempo per approfondire la questione dopo la fine di Euro 2020". (ANSA).