Termina 0-0 la prima sfida dell'Europeo U21 tra Olanda e Belgio. Tante occasioni nei due tempi per le due compagini, compresa una per Openda messo a tu per tu col portiere olandese da un grande assist di De Ketelaere: non sfruttata, però. Il centrocampista rossonero ha giocato, da capitano, per 90 minuti.