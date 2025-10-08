Evani: "Ecco come le formazioni under 23 avrebbero potuto essere funzionali"

vedi letture

Chicco Evani, ex calciatore rossonero ed ex collaboratore di Roberto Mancini ai tempi della vittoria dell'Europeo nel 2021, è stato intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com e ha parlato della situazione dell'Italia e del calcio italiano in generale. Tra i suoi commenti anche una battuta sulle formazioni under 23, a oggi in dote a Juventus, Atalanta, Milan e Inter. Le parole di Evani.

Su Rino Gattuso come CT: "Credo che la strada intrapresa sia quella giusta, in Italia, anche se spesso sento il contrario, i giocatori bravi ci sono e uno con Rino Gattuso, che del carattere fa il suo punto forte, saprà trasferire lo spirito e la determinazione giuste per affrontare tutto al meglio. E quello conta prima ancora della tecnica e della tecnica"

Le formazioni Under 23 potrebbero essere funzionali in quest'ottica?

"Avrebbero potuto esserlo se i giocatori che escono dalla Primavera proseguono la crescita attraverso un percorso formativo che li completa, ma mi sembra di vedere nelle U23 altri tipi di giocatori"