Rabiot: "Francia resta superiore per la gastronomia, ma l'Italia fa la migliore pasta del mondo"

L'impatto di Adrien Rabiot con la maglia del Milan è stato fin da subito molto importante, tanto che dal suo arrivo il tecnico Massimiliano Allegri lo ha sempre schierato da titolare, non solo in campionato ma anche in Coppa Italia. Giunto in queste ore nel ritiro della Francia, il centrocampista è stato intervistato dal quotidiano transalpino Le Figaro, aprendosi su varie tematiche incluse alcune legate all'universo rossonero. Leggi qui di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Sulla vita a Milano: "È un po’ cliché, ma è la verità: si mangia benissimo. La prima cosa che mi hanno detto quando sono arrivato al centro sportivo di Milanello è stata che la cucina lì è eccellente. Bisogna ammetterlo: se la Francia resta superiore per la gastronomia, l’Italia fa la migliore pasta del mondo.

Dal punto di vista calcistico, è un Paese di veri intenditori. L’Italia vive di calcio, molto più che la Francia. Si percepisce la passione dei tifosi, che vivono per la loro squadra. In Francia ci sono grandi club e grandi gruppi di tifosi, ma qui è un’altra dimensione: è una questione di vita".