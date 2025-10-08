Il Consiglio dei Ministri chiede la cittadinanza italiana per Cardinale
"Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, vista la proposta di attivazione della procedura di concessione della cittadinanza italiana avanzata dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e in considerazione del parere favorevole del ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha deliberato di proporre al Presidente della Repubblica il conferimento della cittadinanza italiana, per meriti speciali, a Gerald Joseph Cardinale, cittadino statunitense, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, numero 91".
Questa la nota di stasera. "Cardinale, fondatore di RedBird Capital Partners, società proprietaria del Milan, ha dato un fortissimo impulso a iniziative di solidarietà e inclusione sociale attraverso lo sport, promuovendo attività rivolte in particolare a giovani detenuti, in condizione di fragilità ed esposti a rischio di marginalizzazione": queste le motivazioni presenti nella proposta del Consiglio dei Ministri. Lo riporta questa sera l'agenzia di stampa Italpress.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan