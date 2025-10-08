Moggi: "La Juve non è da Scudetto, il Milan può diventarlo ma deve avere più coraggio"

Luciano Moggi, ex dirigente, sulle pagine di Libero, ha commentato così il pareggio senza reti di domenica tra Juventus e Milan: "Non bella la sfida dell'Allianz Stadium, dove Juve-Milan è finita 0-0. Tra i fischi del pubblico i bianconeri si sono preoccupati più di distruggere le trame rossonere che di creare le proprie. Il Milan ha visto sfumare un successo di grande peso per colpa degli episodi, a partire dal rigore sbagliato da Pulisic. Parafrasando la boxe, ai punti avrebbe vinto il Milan, ma siccome nel calcio si vince coni gol (oltre all'errore di Pulisic, anche Leao ha sprecato due occasioni) il pari a reti inviolate è stato il risultato giusto.

In casa Juve continua il problema del centravanti: Openda e David al momento sono da archiviare, mentre Vlahovic non segna più neanche quando entra nella ripresa. In conclusione la Juve non è da Scudetto e il Milan può diventarlo, ma deve avere più coraggio".

