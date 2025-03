Evani: "La cifra tecnica del Milan è notevole ma fatica a essere squadra"

Chicco Evani, ex calciatore che con il Milan ha vinto tutto, è stato intervistato questa mattina sulle colonne de La Gazzetta del Mezzogiorno. L'ex centrocampista ha parlato della situazione attuale dei rossoneri e in particolare si è concentrato sul prossimo impegno al "Via del Mare" contro il Lecce, in programma sabato 8 marzo alle 18.

Le parole di Evani sul momento del Milan: "I rossoneri stanno vivendo una stagione molto deludente e sono nell’occhio del ciclone, con i tifosi che contestano da tempo la società ed ora hanno nel mirino anche l’allenatore e i calciatori. Il problema è che fa fatica ad essere squadra. A livello individuale, la cifra tecnica è notevole, ma non si nota quello spirito di gruppo dal quale non si può prescindere per ottenere risultati positivi"