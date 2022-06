Ex Milan - Pellegri sarà acquistato dal Torino a titolo definitivo: operazione da 5 milioni più bonus

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro dell’ex Milan, Pietro Pellegri, è sempre più a forti tinte granata. Infatti, il Torino si è mosso in netto anticipo per definire un accordo con il Monaco (club proprietario del cartellino del giocatore), per regalare l'attaccante a Ivan Juric. L'intesa di massima con il club monegasco è stata definita sulla base di un investimento tra i 5 e i 5,5 milioni più bonus per l'acquisto a titolo definitivo. Nelle prossime ore Torino e Monaco si aggiorneranno per definire gli ultimissimi dettagli prima degli annunci di rito. Ricordiamo che il club di Urbano Cairo fra pochi giorni perderà ufficialmente Andrea Belotti e che dunque aveva la necessità di avere in rosa una certezza come Pellegri in vista della prossima stagione.