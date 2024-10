F.Galli: "Mi aspetto i tre punti: se il Milan fa il Milan..."

vedi letture

Serata importante per il Milan che oggi scende in campo per la terza volta in questa stagione in Champions League. I rossoneri sfidano a San Siro il Club Brugge e puntano a conquistare i primi punti di questa stagione in Europa dopo due sconfitte in altrettante partite in avvio contro Liverpool e Bayer Leverkusens. Necessaria dunque una vittoria per non complicarsi ulteriormente il cammino. Di questo ha parlato Filippo Galli ospite negli studi di Milan Tv nel pre gara.

Le parole di Filippo Galli: "Mi aspetto i tre punti, banale dirlo, che sono fondamentali per pensare di andare avanti. Non sarà facile perché il Brugge è una squadra che va affrontata con la giusta determinazione e attenzione: se il Milan fa il Milan come nei primi 30 minuti come con l’Udinese… Il Brugge è abituato a giocare in Europa ma se il Milan fa il Milan non ci dovrebbero essere problemi"