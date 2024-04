F. Inzaghi: "Il Milan è la mia vita, di là c'è mio fratello... Da milanista bisogna ammettere che l’Inter ha meritato di vincere lo scudetto"

vedi letture

Pippo Inzaghi ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Inter. Queste le sue dichiarazioni

Come la stai vivendo? “Benissimo. Il Milan è la mia vita, la squadra che mi ha dato tutto. Di là c’è mio fratello che è un allenatore straordinario che si merita quello che sta vivendo. Sono felice, continuerò a vedere il Milan che vincerà e vedere mio fratello che porterà prima o poi a casa lo scudetto è la consacrazione, per lui, di una carriera da allenatore che sta andando molto bene per lui”.

Come si vive questa serata? “Da milanista bisogna ammettere che l’Inter ha meritato di vincere lo scudetto. Da uomini sportivi speriamo di rendergli la vita difficile questa sera chiaramente”.