F. Sala fa notare: "Chi gioca contro il Milan è conscio che non solo non è facile fare gol, ma addirittura provare ad andare al tiro"

Federico Sala, giornalista di Dazn, si è così espresso a Radio Rossonera sulla fase difensiva del Milan: “La difesa ha retto bene, è sorprendente la velocità con cui riesce a trovare una solidità. Non solo non prende gol, ma c’è anche la percezione che può non subire reti dagli avversari. Chi gioca contro il Milan è conscio che non solo non è facile fare gol, ma addirittura provare ad andare al tiro. Mi impressiona la velocità con il quale questo processo si sta trasformando. Pavlovic, ad esempio, ha sempre fatto grande fatica a 4, mentre ora a 3 sta giocando molto bene.

Maignan? Sta tornando sui suoi livelli. Tornando con una difesa molto più solida è lì che deve fare la differenza e lui è stato decisivo. Mike è un giocatore fondamentale, parliamo di giocatori che hanno anche tensioni a livello economico. Il discorso rinnovo è molto complicato, ma può succedere di tutto e dipenderà da come andrà la stagione e il rapporto con Allegri. E’ una questione di tempistiche, più passa il tempo e meno si potrebbe trovare la quadra. Ricci? Se fanno una deroga per giocare in 12-13 allora può giocare di più. E’ complicato attualmente pensare che Modric o Fofana possano fargli spazio, ma il suo acquisto è anche e soprattutto in prospettiva, stesso discorso per Jashari quando rientrerà”.