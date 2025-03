Fallimento Conceiçao? Biasin: "Sì, io non una prospettiva da qui alla fine"

Momento nero per il Milan che è in caduta libera: dall'eliminazione alla Champions League al tracollo apparentemente definitivo in campionto, i rossoneri ora sono aggrappati alle semifinali di Coppa Italia e a un finale di stagione quanto più possibile onorevole. Ospite abituale di Cronache di Spogliatoio è stato il giornalista Fabrizio Biasin.

Le parole di Fabrizio Biasin: "Si può parlare di fallimento Conceicao? Sì, io non vedo una prospettiva da qua alla fine della stagione: mi sembra che la stagione sia finita contro la Lazio. C’è una Coppa Italia da giocare e hai vinto una Supercoppa: puoi in qualche modo portare a casa due trofei che non dicono che ti salvano la stagione ma non sono una cosa banale. Io credo che il minestrone che ha creato il Milan quest’anno sia il massimo esempio di come l’esperienza a livello dirigenziale sia tutto".