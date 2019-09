Fallisi: "Salgono le quotazioni di Duarte, battaglierà presto con Musacchio"

Marco Fallisi, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulla difesa rossonera in un video pubblicato sul portale della Rosea: "Il Milan cambia pelle e cambia volto. Quello che vedremo domenica sera contro il Verona sarà un Diavolo diverso molto probabilmente nel modulo e anche negli uomini. La certezza per Marco Giampaolo, però, resta in questo momento la difesa, un baluardo difficile da scavalcare per tutto il 2019. Nell'anno solare è la meno battuta in tutta la Serie A, con solo 17 gol al passivo. Le certezze si chiamano Donnarumma e Romagnoli. Sarà interessante seguire il duello che si proporrà molto presto per la maglia del difensore centrale da affiancare a Romagnoli. In questo momento Musacchio è in vantaggio, ma salgono sempre di più le quotazioni di Duarte, che si è allenato insieme a Giampaolo in questi giorni. Attenzione anche a Mattia Caldara in recupero, che tornerà a disposizione tra ottobre e novembre".