Fallito il post Maldini-Massara, il CorSport: "Igli più Max, riecco il Made in Italy"

Al termine di una delle stagioni più negative degli ultimi anni del Milan, si può affermare in tranquillità che, visti i risultati ottenuti da questa dirigenza, il post Maldini-Massara sia stato un fallimento. Principalmente perché non c'erano i ruoli chiari e ben definiti al quarto piano di Casa Milan, in secondo luogo perché non c'erano le persone con le giuste competenze a svolgere le mansioni adeguate. Oggi con l'arrivo di Igli Tare come direttore sportivo e Massimiliano Allegri come tecnico, queste cose sono cambiate.

Quello che si avverte è soprattutto un cambio di tendenza rispetto al recente passato, sintomo che qualcosa dagli errori grossolani che sono stati commessi è stato imparato. Il Corriere dello Sport oggi scrive: "Igli più Max, riecco il Made in Italy. La strategia post Maldini-Massara non ha funzionato". Nel sottotitolo si prova a spiegare cosa si intende con questa espressione: "Affidarsi a uomini di calcio ed esperti di calcio italiano: inversione di marcia".