Fedele a MTV: "Contro la Lazio servirà fare risultato, anche se non sarà facile"

Furio Fedele, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato così a Milan Tv della prossima sfida del Milan in Serie A, al rientro dalla sosta per le Nazionali: “Lazio-Milan non parte sotto i migliori presupposti, si riparte con un centravanti titolare in meno, con Cutrone che speriamo stia meglio e ovviamente bisogna fare risultato contro la Lazio e non sarà facile”