Fedele a MTV: "Discussione Kessie-Higuain prima del rigore? Sorpreso dal mancato intervento di Gattuso"

Furio Fedele ha parlato ai microfoni di Milan TV della situazione relativa a Gonzalo Higuain e del momento in cui Kessie e Higuain hanno discusso prima del tiro dal dischetto dell'attaccante: "Il Pipita deve mettersi in discussione non tanto a livello personale, ma come leader di una squadra. E' stato preso per far vincere il Milan. Non capisco perchè debba essere nervoso. Mi sono stupito ieri sera di come Gattuso non sia intervenuto in occasione del rigore per risolvere la discussione tra Higuain e Kessie su chi dovesse tirare il rigore".