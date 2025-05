Felix, l'ex mister: "Avrà bisogno di un club che punti veramente su di lui, al Milan non è successo"

vedi letture

La parentesi di Joao Felix con la maglia del Milan, che si è conclusa di fatto con il gol nell'ultima giornata di campionato su punizione contro il Monza, non si può certo definire un periodo felice. La scommessa di rivitalizzare una delle carriere più talentuose ma al tempo stesso più deludenti degli ultimi anni, non ha funzionato in una squadra che aveva già molti altri problemi. A parlare del talento portoghese, sulla Gazzetta dello Sport, è intervenuto Helder Cristovao, il suo primo allenatore nel Benfica B.

Joao Felix al Flamengo? Se ne parla in questi giorni…

“Non lo so. Seguo sempre Joao ma non ci sentiamo spesso. Non so che scelte farà. Sicuramente avrà bisogno di un club che punti veramente su di lui, cosa che al Milan non è successa. È ancora giovane, può dare tanto al calcio”.

In che ruolo lo vede bene lei? Altro tema su cui si è spesso discusso in questi mesi sotto la gestione di Conceiçao.

“Senza dubbio dietro la punta. Poi sì, può fare anche l’esterno, però il ruolo è il trequartista. Per rendere al meglio deve stare vicino al centravanti, senza grandi compiti difensivi. Con me ha fatto anche il falso nove ed è andata benissimo. Quest’anno invece, era stato preso con un’idea, poi il cambio di modulo non l’ha agevolato. Come dicevo prima, è stato un insieme di sfortunati fattori”.