© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Terminano 1-1 i primi 45 minuti di Pomigliano-Milan Femminile. Le rossonere erano passate in vantaggio al minuto 18 con un autogol di Passeri, per poi essere raggiunte dalla rete di Amorim. Nel finale di tempo espulsa Grimshaw per proteste.