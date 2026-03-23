Ferrara: “Nel Milan c’è la sensazione di un ambiente compatto"
Contro il Torino non ha ancora trovato il gol, ma al momento del cambio Christian Pulisic è stato comunque applaudito con forza e convinzione da tutto San Siro. Lo statunitense sabato ha fornito un assist a Rabiot e ha dato diversi segnali positivi a livello di prestazione. Negli studi di DAZN Ciro Ferrara commenta così il momento del numero 11 del Milan.
“C’è la sensazione di un ambiente compatto, che cerca ovviamente di proteggere i propri giocatori, di incitarli. A parte gli assist, che uno come Pulisic può fare, lui con i numeri è in linea. Se si vedono i numeri degli altri campionati, l’anno scorso non ricordo se 12 o 11, mentre in quello precedente sempre 11 o 12 gol. Oggi ne ha 8, sicuramente la differenza la fa quelli che sono stati gli assist. Rispetto al girone d’andata ha avuto una flessione, ma comunque siamo lì. Di sicuro ha overperformato nei primi mesi”.
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