Italia, Gattuso: "La pressione è normale, ma la parola d'ordine è serenità"

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(ANSA) - FIRENZE, 23 MAR - "Il messaggio per i ragazzi è semplice, serenità: non posso pensare di stordirli fino a giovedì con messaggi continui e dieci sedute video al giorno. E io per primo devo essere bravo a trasmettere serenità''. Così Gennaro Gattuso in conferenza stampa oggi a Coverciano dove la Nazionale ha cominciato la preparazione della semifinale dei playoff dei Mondiali in programma giovedì a Bergamo contro l'Irlanda del Nord. ''Bisogna approcciarsi alla partita sapendo ciò che occorre fare e ho massima fiducia.

Anche perché - ha rimarcato il ct azzurro - i miei giocatori non sono degli scappati di casa, qui c'è gente che ha vinto trofei, scudetti, è arrivata in finale di Champions e ha conquistato un Europeo e . Per il resto è normale che ci sia pressione, solo chi è senza sangue non la sente''. Quindi Gattuso ha snocciolato il lavoro fatto da agosto fino a ieri: 259 gare di Serie A visionate (su 300), 15 di Coppa Italia, 3 di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita, 32 di campionati esteri (25 Premier, 3 Carabao Cup, 2 Liga 1 Saudi Pro League, 1 Qatar Star League), 62 tra Champions, Europa League e Conference sia in Italia che all'estero, infine 9 partite internazionali delle Nazionali avversarie (Moldavia, Estonia, Norvegia, Ungheria). (ANSA).