Il Borussia Dortmund esonera a sorpresa il ds Sebastien Kehl

Il Borussia Dortmund esonera a sorpresa il ds Sebastien Kehl
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Oggi alle 23:20News
di Antonello Gioia
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(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Il Borussia Dortmund si separa da una delle sue bandiera. Il club tedesco ha annunciato sul proprio sito web l'esonero di Sebastian Kehl, direttore sportivo del club dal 2022. Kehl è stato giocatore per il Dortmund dal 2002 al 2015, prima di divenire dirigente nel 2018 e poi direttore sportivo nel 2022. La Borussia è attualmente secondo in Bundesliga con nove punti di ritardo sul Bayern Monaco capolista ed 11 di vantaggio su Lipsia, Stoccarda ed Hoffenheim. (ANSA).