Ferrari: "Un orgoglio e un onore entrare nel CdA del Milan"

Massimo Ferrari è stato nominato questa mattina come nuovo membro del Consiglio di Amministrazione del Milan. Il manager ha manifestato tutta la propria soddisfazione su Twitter: "Con grande gioia e onore entro a far parte del CdA del Milan. Motivo di orgoglio ma soprattutto d’impegno per aiutare la squadra nel raggiungere grandi e prestigiosi successi #SempreMilan #Milan #MilanNelCuore #Milanistasinasce".