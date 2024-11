Ferrè: "Fofana e Reijnders insieme sono come la mortadella ed il pistacchio"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Elastici', il match analyst Stefano Ferrè ha commentato l'impresa del Milan a Madrid, soffermandosi in modo particolare su Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders:

"Fofana e Reijnders sono come il fiordilatte ed il pistacchio. Magari da soli sono buoni, insieme l'effetto...Forse ancora meglio mortadella e pistacchio. Insieme, uno più uno fa tre e non due. Il formaggio con le pere. Perché quando manca uno, Fofana è anche costretto a fare un lavoro di pura costruzione che gli esce un pochino difficile, anche palla al piede. Insieme, tu hai la copertura di Fofana, che è davvero come uno scudo, e l'altro giocatore che ti avvia l'azione offensiva. E Reijnders è veramente diventato brillante, perché fa due cose bene: il passaggio e la conduzione, quindi non sai quello che può farti. Può fare la giocata di prima, ma può anche scegliere di condurre e driblare nella zona centrale.

Quindi quando tornerà Bennacer. Lì c'è un tema, prima di tutto se Bennacer può giocare bene a due con Fofana e quindi fare l'alternativa a Reijnders. perché poi sulla trquarti Fonseca ha dimostrato di apprezzare un giocatore pù offensivo, un giocatore che può riempire più l'area. Il ritorno di Bennacer sarebbe fondamentale per dare turni di riposo a Reijnders. Vederli tutti e tre insieme la vedo complicata perché Fofana mezz'ala non solo, con Bennacer play, e Reijnders trequartista nel calcio di Fonseca non mi convince nel calcio di Fonseca dove il trequartista è di solito un altro attaccante, una puna aggiunta".