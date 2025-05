Festa: "Cardinale sta valutando partner azionari che possano portare nelle sue casse nuova finanza, nuovi soldi"

Intervenuto sul canale YouTube di Carlo Pellegatti, Carlo Festa, penna del Sole 24 Ore, ha parlato di Milan, soffermandosi in modo particolare sulla possibilità di RedBird di cedere il Club rossonero nei prossimi tempi:

"Non c'è alcun processo in corso, però sicuramente c'è un interesse a valutare soggetti che possano portare nuova finanza, quindi nuovi soldi, nelle casse di Cardinale che come sapete ha fatto quest'acquisizione a debito. Lui ha acquistato il Milan per 1,2 miliardi con quasi 700 milioni di finanziamento di Elliot. Questo finanziamento si è poi ridotto nel corso di questi mesi con il rimborso di 170 milioni, quindi verso Elliot è sceso verso quai 500 milioni. Ecco, cosa vuol dire? Lui si ritrova sempre con un debito molto elevato, e quindi sta cercando, ma lo faceva già prima, poi questo processo si era rallentato, sta valutando dei partner azionari. È anche risaputo che lui in queste settimane è in Qatar, in quell'aria dove ci sono gli unici investitori oggi interessati al calcio italiano. Tra il Qatar, Bahrain e Arabia Saudita ci sono eventualmente i soldi per club italiani e quindi eventualmente anche per il Milan.

Cardinale è un azionista molto silenzioso. Mi sembra che da settembre non si palesa. Questo perché per lui il Milan non è un affare sportivo, ma un business puro e semplice. Diciamo non si palese, non si mostra, non fa interviste anche perché la sua gestione è molto finanziaria. Quello che prevedo io è che valuterà eventuali partner, ovviamente a un partner che entra in minoranza non puoi negare un'opzione poi per l'acquisto della maggiornaza successivamente, però sicuramente è più di un'ipotesi. Sono rumors circostanziati che dicono per l'appunto che lui sta valutando un partner, attività che aveva già in precedenza studiato".