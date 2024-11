Festeggia anche Pato: "Che confusione, sarà perché ti amo"

Il Mila non vinceva al Santiago Bernabeu dal 2009, quando i rossoneri di Leonardo vinsero per 3-2 in casa del Real grazie a una doppietta meravigliosa di Alexandre Pato e un gol di Andrea Pirlo, una gara entrata dritta nella storia rossonera esattamente come lo farà quella di ieri. Proprio l'attaccante brasiliano ha festeggiato tantissimo sui social, questa volta da tifoso, per il 3-1 con cui la squadra di Fonseca ha piegato meritatamente i Campioni d'Europa. Già prima della partita, Pato aveva pubblicato una foto della sua serata di Madrid, caricando e caricandosi.

Ieri ben due messaggi su X, entrambi da tifosissimo rossonero, entrambi a caldo. Nel primo si è lasciato andare con un: "Mammaaaa miaaa!". Nel secondo ha ripreso il celebre coro: "Che confusione, sarà perchè ti amo".