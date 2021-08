FIFA 22, Atalanta e Lazio si aggiungono alle squadre "fake" di Serie A. Milan completamente licenziato

FIFA 22, nuova edizione del calcistico di EA SPORTS, è in uscita il primo ottobre 2021 su console e PC. Come è solito succedere di questi tempi iniziano ad arrivare, grazie ad aggiornamenti forniti direttamente dagli sviluppatori e a notizie "leakate" dai pochi fortunati utenti che vengono selezionati per provare la versione Beta del titolo, diverse notizie. Una delle ultime novità riguardanti la Serie A non farà tanto piacere ai tifosi: sebbene si sapesse da tempo grazie all'annuncio della loro partnership con Konami ed eFootball, Lazio e Atalanta si aggiungono alle squadre del campionato italiano ad avere nome, stemma e stadio fake (mentre i giocatori saranno quelli reali): Latium (Lazio) e Bergamo Calcio (Atalanta) andranno a fare compagnia a Piemonte Calcio (Juventus) e Roma FC (Roma). Il Milan invece, forte della partnership con EA SPORTS, sarà completamente licenziato all'interno del gioco: nome, stemma, stadio e addirittura la musica personalizzata per i gol segnati dai rossoneri tra le mura amiche di San Siro.