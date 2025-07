FIGC, c'è l'ok del Consiglio Federale a disputare Milan-Como di Serie A in Australia

Questa mattina è andato in scena il Consiglio Federale che ha dato il suo via libera a disputare la gara di campionato Milan-Como a Perth in Australia. Ecco il comunicato: "II presidente Gabriele Gravina ha aperto i lavori alle ore 11.00 con i consiglieri: Simoneli, Calvo, Campoccia e Marotta per la Lega di A; Bedin per la Lega di B; Marani per la Lega Pro; Abete, Bazzerla, Ortolano, Pedrazzini, Fantazzini e Tambaro per la Lega Nazionale Diletanti; Calcagno, Biondini, Bernardi e Gama per gli atleti; Camolese e Citta per i tecnici; il segretario generale Brunelli; il presidente dell'AIA Zappi, il vicepresidente del Settore Tecnico Ragonesi; il presidente del Setore Giovanile e Scolastico Tisci; li presidente della Dvisioine Calcio a 5 Castiglia; la presidente della Divisione Serie A Femminile profesionistica Cappelletti; la presidente della Divisione Serie B Femminile Tinari. I consiglieri Calvo, Biondini e Gama si sono collegati in videoconferenza.

Tenuto conto dell'assoluta eccezionalità della richiesta, Gravina ha condiviso con il Consiglio l'intenzione di dare riscontro positivo alla richiesta della Lega di A di disputare la gara di campionato Milan-Como a Perth in Australia. La complessa procedura autorizzativa prevede anche il via libera formale da parte della Federazione australiana, della Uefa, dell'Asian Football Federation e della FIFA.