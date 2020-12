Figc, donati 650 panettoni all'ospedale Bambino Gesù

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - La Figc ha donato 650 pandori e panettoni ai bambini e ai ragazzi ricoverati presso le tre sedi con degenza dell'Ospedale Bambino Gesù. L'iniziativa, informa la federazione, è un nuovo capitolo del rapporto instaurato con l'ospedale pediatrico romano, in occasione del 150/o anniversario. Un legame rinsaldato in occasione della gara Italia-Grecia disputata a Roma nell'ottobre 2019, quando gli Azzurri hanno fatto visita all'ospedale e ai giovani pazienti in cura e la grande comunità del Bambino Gesù è stata ospite della FIGC allo Stadio Olimpico (oltre 5.000 tra pazienti, familiari, dipendenti e volontari). "Volevamo donare un sorriso per Natale ai piccoli pazienti dell'ospedale - dichiara il presidente Figc, Gabriele Gravina - e grazie a Bauli speriamo di aver regalato un momento di dolcezza e spensieratezza a chi ne ha più bisogno. Siamo onorati della collaborazione con l'Ospedale Bambino Gesù, una delle eccellenze in ambito sanitario del nostro Paese che tutto il mondo ci invidia". (ANSA).