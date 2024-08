Figuraccia Conte alla prima: il Napoli perde 3-0 a Verona

Incredibile a Verona: alla prima in Serie A per Antonio Conte sulla panchina dei partenopei, il Napoli perde 3-0 contro l'Hellas Verona che trionfa grazie al gol di Livramento e alla doppietta di Mosquera. Esordio shock dunque per il blasonato tecnico italiano sulla panchina degli azzurri, già reduci da una stagione amara dopo lo scudetto del 2023.

Nell'altra sfida delle 18.30, il Bologna pareggia con l'Udinese con gol di Orsolini e Giannetti.